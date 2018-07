Ancelotti confirma Sérgio Ramos e Pepe em clássico contra o Barça

O técnico Carlo Ancelotti confirmou nesta sexta-feira que o Real Madrid contará com sua tradicional dupla de zaga para o clássico com o Barcelona, neste sábado, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Recuperados de problemas físicos, Sérgio Ramos e Pepe serão os titulares contra o arquirrival.

"Pepe está bem, assim como Sérgio Ramos. Treinaram bem e já estão totalmente recuperados", declarou o treinador, que evitou fazer mistério sobre a escalação. "Acho que vão jogar." Ramos está completamente reabilitado de uma lesão muscular na perna direita, enquanto Pepe, que era dúvida, voltou a treinar normalmente nesta sexta.

Apesar de confirmar a escalação da zaga, Ancelotti tenta fazer mistério antes do clássico. Ele avisou que poderá fazer uma surpresa na equipe no Santiago Bernabéu. "Tenho a ideia de colocar uma surpresa em campo. Posso tirar um atacante e colocar um meia, ou sacar um meia e escalar um ponta. Não vou deixar a defesa com apenas três jogadores", comentou.

O treinador disse estar arrependido de ter confirmado a escalação do Real em entrevista na quinta-feira. Ele afirmou que vem tendo muitas ideias diferentes para formar a equipe neste sábado. "Me arrependo de ter dito quais seriam os onze porque tenho muitas ideias na cabeça, pode ser piada ou uma coisa séria", declarou, mantendo o mistério.

O duelo deste sábado será o primeiro clássico entre Real e Barça na temporada. Líder do Campeonato Espanhol, o time catalão perderá a vantagem sobre o rival na tabela se for derrotado. O Barcelona exibe 22 pontos, contra os 18 do adversário, que ocupa o terceiro lugar. O segundo é o Sevilla, com 19.