Ancelotti confirma volta de Neuer e mantém dúvida sobre Lewandowski contra o Real

O técnico Carlo Ancelotti confirmou o retorno do goleiro Manuel Neuer ao Bayern de Munique para o jogo conta o Real Madrid, nesta quarta-feira, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Já o atacante Robert Lewandowski ainda é dúvida para a importante partida do mata-mata.

"Neuer está pronto para jogar. Ele treinou bem hoje e jogará amanhã [quarta]", declarou o treinador. Quanto ao Lewandowski, nós vamos decidir amanhã se vai jogar ou não. Se estiver com dores, ele não jogará."

Neuer estava afastado do time de Munique desde o dia 29 de março, quando foi submetido a uma operação no pé esquerdo. Por causa da recuperação, ele desfalcou a equipe em três partidas, incluindo o duelo contra o Borussia Dortmund, no sábado - o Bayern goleou o rival por 4 a 1.

Foi neste jogo que Lewandowski sofreu uma forte pancada no ombro direito e precisou deixar o gramado mais cedo. Na segunda, ele foi poupado das atividades no gramado e, nesta terça, deixou o treino mais cedo, causando preocupações nos torcedores. Afinal, o atacante vive grande fase e é o artilheiro do time no Campeonato Alemão.

Quanto ao confronto, o treinador disse que viverá um momento especial na partida por enfrentar o time que comandou entre 2013 e 2015. Na época, teve como seu auxiliar técnico Zinedine Zidane, atual treinador do clube espanhol.

"Será um jogo especial para mim", disse o treinador, antes de lembrar do trabalho ao lado de Zidane. "Um auxiliar como Zidane ajuda muito com seu carisma e experiência. Ele foi um excelente auxiliar."

No entanto, o treinador do Bayern avisou que ter treinado o rival recentemente e ter trabalhado com Zidane são fatos que não o ajudarão no atual confronto com o ex-time. "Eu tenho uma conexão especial com o clube e com os jogadores. Zizou e eu somos bons amigos. Fico feliz pelo que ele vem conquistando no Real. Mas o fato de eu conhecer Zizou e os jogadores não é uma vantagem para o nosso time", declarou Ancelotti.