Ancelotti critica opinião de Joseph Blatter: 'É impossível calar a boca'

Carlo Ancelotti não ficou muito feliz ao saber que Joseph Blatter gostaria que o goleiro Manuel Neuer deveria ganhar a Bola de Ouro de 2014. Durante coletiva nesta quarta-feira, antes da partida contra o Cornellà, pela Copa da Espanha, o técnico do Real Madrid discordou de forma enfática do presidente da Fifa e disse que Cristiano Ronaldo deve receber mais uma vez o prêmio de melhor jogador do mundo.

"É impossível calar a boca do presidente da Fifa. Não há muito o que pensar. O ano de Cristiano (Ronaldo), marcando gols e ganhando títulos importantes, faça que não há dúvida que a Bola de Ouro será dele. Por isso as palavras dele não possuem muito sentido", disse o italiano.

Antes do lançamento oficial do logotipo da Copa do Mundo de 2018, Joseph Blatter havia dito na terça-feira a jornalistas russos que para ele, o melhor jogador de 2014 deveria o goleiro do Bayern de Munique, que também recebeu luva de ouro na Copa do Mundo.

Um dos favoritos ao prêmio de melhor treinador do ano, o italiano foi modesto ao falar de sua nomeação. "Eu gostaria de ganhar, mas o maior prêmio eu já recebi, que era ganhar a Liga dos Campeões", disse o técnico, que irá concorrer com nomes como Joachim Löw, Pep Guardiola, Diego Simeone e Jose Mourinho.

Dentre os 23 jogadores escolhidos para concorrer ao prêmio de melhor jogador do ano, apenas Neymar é brasileiro. Além do atacante do Barcelona, a lista conta também com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, como também grandes nomes da atualidade como gareth Bale, Bastian Schweinsteiger e James Rodríguez. O nome do Bola de Ouro de 2014 será anunciado no Kongresshaus, em Zurique, em baile de gala que será realizado dia 12 de janeiro de 2015.