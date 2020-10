Ancelotti defende Pickford em lance com Van Dijk: 'Foi um contato mal programado'

Carlo Ancelotti, técnico do Everton, saiu em defesa do goleiro Jordan Pickford, nesta quinta-feira. Ele está sendo bastante criticado pela entrada violenta no zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool, em partida válida pelo Campeonato Inglês. O treinador alegou que a atitude de seu arqueiro não foi proposital.

"Acho que foi um contato mal programado. O fato de a jogada ter sido tão rápida, não é tão difícil chegar um pouco mais tarde", disse Ancelotti, que ainda acrescentou: "Isso pode acontecer. Ele chegou um pouco mais tarde, mas a sua intenção era tentar apanhar a bola e não machucar Virgil van Dijk".

O técnico italiano afirmou que as críticas sobre o goleiro foram exageradas e ainda disse que considerar o lance "premeditado e estúpido", como avaliou o meio-campista Georginio Wijnaldum, dos Reds, não é justo. "Pickford está muito desapontado e triste com tudo que está acontecendo", revelou.

Van Dijk será submetido a uma cirurgia e só deverá voltar aos gramados dentro de oito meses. A federação inglesa decidiu não punir Pickford. O goleiro não recebeu advertência do juiz no momento do lance, pois a jogada estava paralisada em decorrência da posição de impedimento do defensor do Liverpool.