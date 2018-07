Ancelotti desmente rumores sobre saída do Chelsea

"Continuarei em Londres pelo menos até 2012", avisou Ancelotti, em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport. Assim, ele garantiu sua permanência no Chelsea, clube que assumiu na temporada passada e onde já conquistou dois títulos: Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra.

Nesta temporada, o Chelsea tem enfrentado um pouco de turbulência, mas conseguiu a sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e ocupa atualmente o quarto lugar no Campeonato Inglês, três pontos atrás do líder Manchester United.

Segundo Ancelotti, o Chelsea tem sofrido muito com as contusões de jogadores importantes, como Lampard e Essien. Mas ele desmentiu os boatos de crise interna. "Não há problemas no vestiário, as relações são boas", explicou o treinador italiano.