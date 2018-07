Ancelotti detona segundo tempo do Chelsea O Chelsea chegou ao seu quarto jogo sem vitória no Campeonato Inglês neste sábado, ao apenas empatar com o Everton por 1 a 1, mesmo jogando em casa. Insatisfeito com o resultado, o técnico Carlo Ancelotti detonou a atuação da equipe no segundo tempo, quando Beckford empatou aos 41 minutos.