Ancelotti diz confiar em Casillas e 'encerra' discussão sobre goleiro

Há duas temporadas discute-se no Real Madrid quem deve, ou não, ser o titular do gol. Carlo Ancelotti, que vai para seu segundo ano no comando do clube, já está saturado deste debate. Nesta segunda-feira, um dia antes de a equipe estrear na Liga dos Campeões em busca do bicampeonato consecutivo, o treinador decidiu colocar fim às discussões.

"O debate para mim está encerrado. Eu quero ser claro: na equipe não existe debate sobre o goleiro titular e eu não vou alimentar esta conversa. Nesta temporada, nunca vou falar sobre os goleiros", disse Ancelotti, em coletiva de imprensa, tentando reverter a pauta dos principais jornais esportivos do país.

O tema voltou à tona porque Casillas falhou na derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, sábado, e foi vaiado pela torcida em plano Santiago Bernabéu. No lance do primeiro gol do rival, ele não saiu debaixo de trave e deixou Tiago completar de cabeça um escanteio cobrado no primeiro pau. "Casillas tem experiência e caráter. Conhece essa situação e vai superá-la sem problemas", garantiu Ancelotti, sem querer se estender.

Sem Di Maria e Xabi Alonso, vendidos, o Real Madrid vem de duas derrotas no Espanhol, para Real Sociedad e Atlético. A torcida e a imprensa cobram a entrada, no gol, do costarriquenho Navas, destaque da Copa do Mundo e goleiro que mais defesas fez na última temporada do Espanhol, quando jogava pelo Levante.

Nesta terça, a chance de encerrar a má fase será contra o frágil Basel, da Suíça, na abertura da Liga dos Campeões. "Nos falta entrosamento, nos acostumarmos aos jogadores novos. Temos que nos acostumar com James, Kroos... Jogar com mais naturalidade. Mas estou satisfeito com o elenco que eu tenho", assegurou Ancelotti.