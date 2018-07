Ancelotti diz contar com o apoio do dono do Chelsea

"Não temo pelo meu emprego. Sinto que tenho apoio total de meus jogadores, o que é muito importante. E sinto que tenho apoio total do clube. Por isso tudo, não tenho medo", afirmou Ancelotti, revelando uma conversa recente com o dono do Chelsea para justificar sua tese. "Estive com Roman após o jogo de quarta-feira (derrota para o Olympique de Marselha, pela Liga dos Campeões da Europa) e ele me deu apoio total. Ele entende os problemas do time."

Para Ancelotti, não falta motivação aos jogadores do Chelsea. Por isso mesmo, ele acredita que o time vai sair da má fase já no domingo, quando o visita o Tottenham pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. "Todos sabemos que não estamos vivendo um bom momento e não estamos felizes com isso. Queremos sair dessa fase. E vamos fazer tudo para isso", prometeu o técnico italiano.

Apesar da má fase, o Chelsea está em terceiro lugar no Campeonato Inglês, ainda na briga pelo bicampeonato - na temporada passada, levou o título logo no primeiro ano de Ancelotti no cargo. Com 30 pontos, está dois atrás do líder Arsenal e um atrás do vice-líder Manchester United. Enquanto isso, também garantiu sua vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.