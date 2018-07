Ancelotti diz que Beckham será titular no PSG na quarta Três dias após a sua esperada estreia no Paris Saint-Germain, o meia David Beckham vai disputar a sua primeira partida como titular do seu novo clube. Nesta terça-feira, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que o astro inglês começará jogando no duelo com o Olympique de Marselha, quarta-feira,no Parc des Princes, pelas oitavas de final da Copa da França.