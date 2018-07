Ancelotti diz que Chelsea é dependente de Drogba

"Eu entendo que ele não esteja em uma boa condição. Ele tinha dificuldade para jogar por causa da malária, estava cansado, ele não estava 100% e foi difícil treinar. Eu coloquei ele no últimos jogos, embora ele não esteja 100% porque nós precisamos de seu caráter e sua personalidade", afirmou, ao site oficial do clube.

Satisfeito com Drogba, Ancelotti lembrou que o atacante marcou um gol no empate por 1 a 1 com o Tottenham. "Agora, sua condição é melhor. Ele teve uma boa reação depois de entrar como substituto no jogo passado, esta é a coisa mais importante e na sequência do gol contra o Tottenham, ele vai nos mostrar um Drogba diferente no próximo jogo", disse.

Ancelotti lamentou que o Chelsea tenha sofrido nesta temporada com lesões de jogadores importantes, como John Terry e Frank Lampard. "Era difícil colocar um monte de jogadores jovens em um momento difícil, pois poderia ser perigoso para eles e para o clube. Não é o momento certo para colocar pressão sobre os jovens jogadores quando as coisas não são boas", comentou.