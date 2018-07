Ancelotti diz que Falcao não interessa ao Real Madrid agora

MADRI - Mesmo tendo chegado ao Monaco no meio desta temporada, o atacante Falcao García continua sendo especulado como possível reforço do Real Madrid. O jogador e o clube nunca esconderam o interesse mútuo, e, segundo a imprensa europeia, a transferência poderia ocorrer já em janeiro. Quem não parece muito animado é o técnico do time madrileno, Carlo Ancelotti.

"O Falcao é um grande jogador, mas neste momento estamos muito contentes com nossos atacantes, porque estamos fazendo muitos gols. Não acredito que o Falcao seja, agora, o jogador indicado para nossa equipe", declarou Ancelotti nesta sexta-feira.

Falcao estaria insatisfeito no Monaco e comentou nas últimas semanas o sonho de um dia vestir a camisa do Real Madrid. O presidente do clube, Florentino Pérez, disse ter conhecimento do desejo do atacante e também comentou que gostaria de vê-lo defendendo as cores madrilenas.

Para que o colombiano fosse para o Real, o Monaco estaria exigindo a inclusão de Di María na negociação, segundo a imprensa europeia. O argentino estaria insatisfeito no clube. "Falei para ele (Di María), que tem a porta aberta comigo, mas de momento ainda não comentou nada. Vejo que ele está tranquilo", comentou Ancelotti.