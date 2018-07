Ancelotti diz que Lucas Silva deve estrear pelo Real neste sábado

Foram apenas cinco dias vivendo o dia-a-dia do Real Madrid, mas Lucas Silva agradou e já deve receber sua primeira chance pelo clube neste sábado. Apresentado na última segunda-feira, o volante brasileiro tem arrancado elogios do técnico Carlo Ancelotti, que admitiu que o jogador deverá ser aproveitado durante a partida diante da Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

"O Lucas Silva vai estar na lista de convocados porque chegou bem e com uma boa condição física. Não está no auge, porque começou a temporada no dia 7 de janeiro, mas está na lista de convocados. Sim, é provável que daremos a ele alguns minutos", declarou Ancelotti nesta sexta.

Lucas Silva participou normalmente do treino do Real nesta sexta, como dos outros ao longo dessa semana. Contratado junto ao Cruzeiro, o jogador seria substituto de Illarramendi, que de acordo com a imprensa espanhola estaria deixando o clube madrilenho. Ancelotti, no entanto, não parece disposto a se despedir do volante espanhol e inclusive o escalará como titular.