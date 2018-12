Carlo Ancelotti afirma que Napoli não será medroso em Liverpool

De forma até que surpreendente, o Napoli chega à sexta e última rodada na liderança isolada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa. Com nove pontos, está à frente dos favoritos Paris Saint-Germain, em segundo com oito, e Liverpool, terceiro com seis. Nesta terça-feira, enfrentará os ingleses, fora de casa, e o técnico Carlo Ancelotti garante que seu time não será medroso no estádio Anfield Road, em Liverpool.

"Nós sabemos o que esperar do Liverpool. Com certeza não ficaremos sentados na defesa e deixar o Liverpool nos atacar a toda hora", disse Ancelotti, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. "Se formos inteligentes na defesa e incisivos no ataque, teremos grandes chance de ter sucesso".

Para se classificar sem depender do duelo entre Estrela Vermelha e Paris Saint-Germain, na Sérvia, o Napoli precisa apenas de um empate ou pode até perder, desde que seja por um gol de diferença a partir de 2 a 1. Se vencer, garante a ponta da chave e a vantagem de poder decidir o duelo das oitavas de final no estádio San Paolo, em Nápoles.

"Nós acreditamos na nossa habilidade e no nosso potencial. Muita coisa que acontece no campo depende de nossas forças, mas é preciso ver como o Liverpool vai jogar. Temos esse passo final para dar e acreditamos que podemos triunfar em um campo muito duro como o Anfield", completou Ancelotti.