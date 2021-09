Ancelotti diz que Vinicius Junior não estará entre os poupados no Real Madrid

O italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, anunciou nesta terça-feira que fará mudanças na equipe para preservar alguns titulares habituais na partida contra o Mallorca, nesta quarta, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, mas que manterá o meia-atacante brasileiro Vinicius Júnior no time titular.

"Tenho que avaliar a condição dos jogadores, se estão bem recuperados. Estou pensando em fazer algumas alterações, verei o treino e tomarei decisões, mas está claro que vamos preparar algumas substituições", disse o experiente comandante, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira.

Leia Também Vinícius Júnior brilha na virada sobre o Valencia

Entre as novidades que serão apresentadas não estará a ausência de Vinicius Júnior, que marcou cinco gols e deu uma assistência nos cinco primeiros jogos do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. "É difícil que não jogue, se não há um problema grande de cansaço. Ele tem 20 anos, acho que pode disputar duas partidas seguidas", afirmou Ancelotti.

O técnico italiano ainda falou sobre o desempenho do ex-jogador do Flamengo no início de temporada e garantiu que a evolução do brasileiro não teria sido atrapalhada por uma contratação, ao ser questionado sobre a tentativa do Real Madrid de trazer o atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

"Acho que Vinicius vai bem porque está mais maduro, mais confiante e está mostrando toda sua qualidade. Se tivesse chegado outro jogador, teria acontecido o mesmo. Não mudaria nada", garantiu o comandante do Real Madrid.