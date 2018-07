Ancelotti é confirmado como novo técnico do PSG

PARIS - O Paris St Germain anunciou nesta sexta-feira a contratação de Carlo Ancelotti como seu novo técnico, substituindo Antoine Kombouare. O ex-jogador brasileiro Leonardo, atual diretor esportivo do PSG e que trabalhou com Ancelotti no Milan como jogador e como dirigente, fez o anúncio em uma entrevista coletiva.

Kombouare, de 48 anos, foi demitido apesar de ter levado a equipe ao primeiro lugar do Campeonato Francês na primeira metade da temporada. No entanto, eles foram eliminados na fase de grupos da Liga Europa e havia grande especulação na mídia francesa de que o grupo de investimentos do Catar que comprou o PSG queria um técnico mais renomado do que Kombouare no comando antes de completar sua aquisição do clube, em maio.