Ancelotti elogia Marcelo após título do Real Madrid: 'Foi determinante'

LISBOA - Após garantir o 10.º título do Real Madrid na Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti fez elogios a Marcelo neste sábado e revelou que o brasileiro estava insatisfeito por não ter começado a decisão como titular. Fábio Coentrão foi o escolhido para iniciar na lateral-esquerda contra o Atlético de Madrid.

"Ele não estava muito contente", admitiu Ancelotti, que não justificou a escolha por Coentrão. O técnico, no entanto, reconheceu a importância de Marcelo para a reação do Real Madrid a partir do segundo tempo. "Ao final, ele foi um jogador determinante", declarou o treinador.

No banco de reservas, Marcelo entrou em campo aos 11 minutos da segunda etapa. E, junto de Isco, que também foi opção do técnico depois do intervalo, deu nova cara ao time. O Real ganhou em poder ofensivo, buscou o empate nos acréscimos e alcançou a virada na prorrogação. O lateral brasileiro foi o autor do segundo gol do time no tempo extra.

"Estamos com uma alegria imensa, demoramos muito para conseguir a décima [taça]. Deixamos tudo no campo para dar uma alegria aos torcedores. Estou muito feliz", celebrou Marcelo em entrevista a um canal espanhol. "O sacrifício de todos foi incrível, desde os titulares até o pessoal que começou no banco".

Ancelotti também comemorou a nova conquista do Real. "Estou muito feliz porque conseguimos uma taça que era muito importante para o clube. E foi por isso que trabalhamos tanto nesta temporada. Estamos muito orgulhosos por toda a torcida", afirmou.

O treinador italiano celebrou ainda sua terceira taça da Liga dos Campeões. Antes levantara o troféu no comando do Milan nas temporadas 2002/03 e 2006/07. "Também estou feliz pessoalmente. A felicidade é em dar felicidade àqueles que nos acompanham todos os dias", declarou.