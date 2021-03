Ancelotti elogia Richarlison e projeta: 'vai ficar no Everton enquanto eu ficar'

Em grande fase no Everton, Richarlison foi um dos temas em entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti. O treinador italiano despejou elogios sobre o atacante brasileiro, ressaltando sua importância para o time, e garantiu que ele não sairá tão cedo, apesar de comentários recentes sobre ter vontade de jogar a Liga dos Campeões.

"Richarlison é um atacante moderno, completo, porque é um atacante que trabalha muito. As estatísticas físicas de Richarlison são muito altas, como de um meia. Mas ele tem velocidade e é muito preciso na área. Fantástico com a cabeça, preciso na frente do goleiro, sua movimentação sem bola é muito boa. Acho que ele pode ser um dos maiores atacantes da Europa, tenho certeza, porque ele tem todas essas qualidades e não tem uma posição específica no campo", opinou Ancelotti.

Richarlison havia afirmado recentemente que tem vontade de disputar o principal torneio da Europa, mas que Ancelotti lhe pedira para ficar no Everton por mais um ano. O técnico brincou sobre um possível ruído na comunicação e destacou que deseja a permanência do brasileiro por mais tempo no clube de Liverpool.

"Tento falar com ele o tempo todo, todos os dias. Mas a comunicação não é tão boa. Talvez tenha dito a ele esse tipo de coisa (risos). Eu não sei por quanto tempo é o contrato dele, honestamente, mas Richarlison ficará aqui enquanto eu ficar, isso é certo. Gosto dele como jogador, e se ele não gosta de mim como técnico, tanto faz. Mas vai ficar aqui", garantiu.

Atualemnte, o Everton é o quinto colocado no Campeonato Inglês com 46 pontos, um a menos que o Chelsea, que fecha o G-4. Contudo, a equipe de Ancelotti tem um jogo a menos que o adversário de Londres. Richarlison marcou nos últimos três jogos da equipe.