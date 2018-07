Ancelotti escalará força total no Real Madrid contra o Valencia

O técnico Carlo Ancelotti avisou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que irá colocar em campo a força máxima que tem à disposição para o duelo deste sábado, contra o Valencia, em casa, pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol, embora o time também já esteja com a cabeça no confronto de volta das semifinais da Liga dos Campeões, contra a Juventus, na próxima quarta, também no Santiago Bernabéu.

Dois pontos atrás do líder Barcelona, o Real Madrid sabe que precisa vencer para seguir na briga pelo título e, com isso, o comandante italiano não quer nem pensar em dar descanso aos seus jogadores. E ele nega que a derrota por 2 a 1 para o time italiano, no confronto de ida do mata-mata continental, na última terça-feira, tenha abalado emocionalmente os seus atletas.

"O time está bem mentalmente. Sabemos que é um jogo importante e temos a sorte de jogar em nossa casa. O Valencia nos deu problemas na partida do primeiro turno e temos de colocar em campo toda nossa qualidade. Temos a máxima confiança possível nos dois próximos jogos", ressaltou Ancelotti.

O comandante também confirmou que o atacante Benzema será relacionado para encarar o Valencia, depois de ter ficado fora das últimas seis partidas do Real por causa de uma lesão no joelho. Entretanto, o italiano preferiu não adiantar se o francês irá começar o duelo deste sábado como titular. "Ele está disponível. Ainda não está 100%, mas tem boas sensações e estará na convocatória de amanhã. Será decidido ainda se jogará desde o início ou começará no banco", avisou.

Já ao falar sobre a questão física dos atletas, Ancelotti enfatizou que não irá poupar ninguém neste sábado porque "os jogadores terão quatro dias de descanso" para o jogo de volta diante de Juventus. "O time está fresco, muito bem", ressaltou. Com 85 pontos, o Real tenta superar o Valencia, atual quarto colocado do Espanhol, e ainda torce para que o Barcelona tropece diante da Real Sociedad, hoje a 12ª colocada da tabela, em outro jogo deste sábado, também em casa.