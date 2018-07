Ancelotti espera ter Cristiano Ronaldo contra o United

Depois de sofrer durante o fim da última temporada e até na Copa do Mundo com um problema no joelho, o português Cristiano Ronaldo se reapresentou recentemente ao Real Madrid nos Estados Unidos, onde a equipe faz pré-temporada. Justamente por conta do problema físico, o astro ficou alguns dias treinando separado e foi desfalque na derrota diante da Roma por 1 a 0, na última terça, pela Champions Cup.

O jogador, no entanto, tem evoluído bem e o técnico Carlo Ancelotti já espera contar com ele para o duelo com o Manchester United, sábado, também pelo torneio amistoso. "Ele tem feito duas sessões e está trabalhando bem. Vamos ver se nos próximos dias pode treinar com a equipe para poder jogar contra o Manchester."

Por causa do afastamento das atividades do elenco, Cristiano Ronaldo segue como dúvida para o confronto, mas Ancelotti nega que o astro ainda esteja sofrendo as dores no joelho. "Temos que ter cuidado, ele está voltando às atividades com muito cuidado, mas o problema já está esquecido", afirmou.

O treinador ainda minimizou a derrota para a Roma e disse que a equipe estará bem diferente já para a disputa da Supercopa da Europa, dia 12 de agosto, diante do Sevilla. "Faltam muitos jogadores. Todos estarão prontos para a Supercopa. Não temos problemas de lesão, o que é mais importante. Todos estão trabalhando e melhorando a condição física", comentou.