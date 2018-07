Ancelotti exalta Atlético de Madrid e valoriza jogo com Bayern

Classificado por antecipação às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique enfrenta o Atlético de Madrid nesta terça-feira, às 17h45 (de Brasília), em casa, na Allianz Arena, na rodada final do Grupo D da competição. Antes do confronto, o técnico Carlo Ancelotti exaltou a força do adversário, que já assegurou a ponta da chave com nada menos do que cinco vitórias em cinco partidas até aqui.

Desta forma, o Bayern apenas cumprirá tabela diante dos seus torcedores, mas o treinador italiano fez questão de valorizar o duelo, no qual o time alemão terá ao menos a chance de se vingar da derrota por 1 a 0 sofrida para a equipe espanhola na terceira rodada desta chave, em Madri. Fora isso, na edição passada da Liga dos Campeões o time madrilenho eliminou justamente a equipe bávara nas semifinais.

"Jogos contra o Atlético são sempre importante, eles são um dos melhores times da Europa", afirmou Ancelotti, ao se referir aos atuais vice-campeões europeus, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Para o Bayern, um triunfo nesta terça também significará se redimir da surpreendente derrota diante do eliminado Rostov, por 3 a 2, na Rússia, no último dia 23 de novembro, pela rodada passada da Liga dos Campeões, na qual perdeu a chance de brigar pela liderança do Grupo D. Com nove pontos, o time alemão está seis atrás do Atlético de Madrid, enquanto PSV e Rostov, que se enfrentam nesta terça na Holanda, têm apenas quatro e um ponto, respectivamente.

"Infelizmente nós não conquistamos o objetivo que planejávamos, mas a motivação diante de um rival assim é sempre muito alta. Queremos seguir o caminho nós traçamos inicialmente, que era de conquistar duas vitórias nestas últimas duas rodadas", lembrou o comandante, que depois enfatizou: "Vencer será importante para a nossa confiança".

Para o jogo contra o Atlético de Madrid, Ancelotti não poderá contar com o zagueiro Boateng, que está com um problema no ombro e não foi relacionado. Como a partida não mudará a situação de classificação do Bayern, o treinador já adiantou que pretende promover alguns testes na equipe titular.