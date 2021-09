Ancelotti exalta Rodrygo: 'é o presente e o futuro do Real Madrid'

Carlo Ancelotti fez diversos elogios ao jovem atacante brasileiro Rodrygo em entrevista coletiva antes da partida deste domingo, contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Após Rodrygo marcar o gol da vitória contra a Inter de Milão, o técnico deu mostras de que confia no jovem de 20 anos e citou diversas qualidades dele.

"É um atacante completo. Muito rápido, com muita qualidade, muito frio em frente ao gol. É um jogador que pode jogar em todas as posições do ataque, não tenho dúvida. Pode jogar de extremo, pode jogar no centro. Ainda é muito jovem. Seguramente é o presente e o futuro do Real Madrid", afirmou Ancelotti.

Rodrygo tem tido mais oportunidades nesta temporada, assim como Vinicius Junior. Os jovens brasileiros tem se alternado na titularidade do time de Ancelotti, enquanto Benzema lidera o setor ofensivo da equipe, Hazard tenta reencontrar seu melhor futebol.

"Trabalho todos os dias para estar sempre à disposição da comissão técnica e ajudar. Atingir marcas assim é algo que almejo, sei que ainda sou jovem, mas vou em busca de aumentar cada vez mais esses números, me dedicando ao máximo pelo Real Madrid. Vamos lutar para que seja uma grande temporada. O Real Madrid sempre entra para vencer todas as competições que disputa e este é o nosso pensamento", disse Rodrygo. A equipe pode assumir a liderança do Campeonato Espanhol caso derrote o Valencia.