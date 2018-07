Ancelotti exalta vitória sobre o Bayern em Madri, mas descarta euforia

MADRI - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, descartou qualquer euforia com a vitória sobre o Bayern de Munique por 1 a 0 nesta quarta-feira, no jogo de ida pelas semifinais da Liga dos Campeões, no estádio Santiago Bernabéu, mas admitiu ter ficado contente com o resultado positivo.

"Sem Bale e com Cristiano a 50%, não era fácil. Cristiano fez um esforço fantástico, estava tranquilo, estava seguro de poder jogar e tudo saiu bem", declarou Ancelotti ao espanhol Canal Plus. Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, os dois principais jogadores do elenco madrileno, vêm passando por problemas físicos. O português acaba de se recuperar de lesões na coxa e no joelho, enquanto o galês ficou no banco de reservas por causa de uma gripe.

A vitória desta quarta-feira dá confiança ao Real Madrid, que vai a Munique na próxima terça-feira para o jogo de volta. Um empate simples dá a vaga ao time espanhol, mas Ancelotti pede atenção aos seus jogadores. "Temos que jogar com a mesma confiança e a mesma vontade com que jogamos hoje. É impossível saber o que poderá acontecer em Munique", frisou.