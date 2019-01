Ancelotti garante permanência de Allan no Napoli até o fim da temporada

O técnico do Napoli, Carlo Ancelotti, confirmou nesta sexta-feira (25) a permanência do meio-campista brasileiro Allan, cobiçado pelo Paris Saint-Germain, ao menos até o fim da atual temporada.

Segundo rumores na imprensa italiana e francesa, o PSG estaria prestes a desembolsar 100 milhões de euros para contar com o jogador, que é peça-chave do meio de campo do clube azzurro. "Felizmente, Allan fica. É um jogador importante para nós. Sempre foi e o será ainda mais na segunda parte da temporada", disse Ancelotti.

Allan, 28 anos, foi revelado pelo Vasco e está no Napoli, onde é titular absoluto, desde 2015.

O clube do sul da Itália é o vice-líder do Campeonato Italiano, com 47 pontos, nove a menos que a Juventus, porém sete à frente da terceira colocada, a Inter de Milão. Além disso, o Napoli está nas quartas de final da Copa da Itália - enfrentará o Milan - e na segunda fase da Liga Europa - pegará o Zurich, da Suíça. / ANSA