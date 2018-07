Ancelotti liga para consolar espanhóis do Real na Copa

Uma nota no site oficial do treinador diz que "Carlo Ancelotti, que sabe que este tipo de eliminações são sempre difíceis de digerir, queria estar perto de seus jogadores e lhes algumas palavras de incentivo em uma conversa por telefone depois da derrota para o Chile. Era uma mensagem de consolo para ajudá-los a levantar-se novamente em um momento difícil de suas carreiras".

O texto no site do treinador ainda ressalta que a Copa do Mundo é a competição mais prestigiada e com maior audiência. Assim, refuta a ideia, defendida por muitos espanhóis, de que a Liga dos Campeões, vencida 10 vezes pelo Real, a última delas em maio, é mais importante do que a Copa.

No Brasil, a Espanha deu o maior vexame de um detentor do título na Copa do Mundo seguinte. Levou 5 a 1 de Holanda, de virada, e depois foi superada pelo Chile, por 2 a 0. Com a combinação de resultados das duas primeiras rodadas, já está eliminada do Mundial. Mais do que isso, o seu modelo de futebol deu grandes mostras de estar superado.

Com a ligação, Carlo Ancelotti busca evitar que seus jogadores voltem de cabeça baixa para o Real Madrid. Afinal, Casillas é o capitão da equipe e, quando ausente, é substituído exatamente por Ramos ou Alonso.