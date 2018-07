Ancelotti mantém Casillas no gol para a Supercopa da Espanha

O capitão do Real Madrid e da seleção espanhola, Iker Casillas, vai ser o goleiro titular na partida de terça-feira contra o Atlético de Madrid pela Supercopa da Espanha, disse o técnico da equipe, Carlo Ancelotti, nesta segunda-feira, em uma decisão que deixa o recém contratado Keylor Navas no banco.

A titularidade do gol do Real Madrid tem recebido grande atenção midiática após más atuações de Casillas na última temporada e, sobretudo, durante a Copa do Mundo no Brasil, na qual a Espanha não conseguiu defender seu título e foi eliminada ainda na fase de grupos.

"Jogará Casillas como goleiro. Iker está bem. Tem a confiança de todos e veremos nas próximas partidas quem vai jogar", disse Ancelotti em uma coletiva de imprensa no estádio Santiago Bernabéu, cenário do primeiro jogo da Supercopa.

O debate sobre o gol do Real se intensificou com a chegada do costarriquenho Navas -um dos protagonistas do Mundial e principais responsáveis pela melhor classificação de todos os tempos de seu país, ao chegar às quartas de final-, e apesar do principal competidor de Iker, Diego López, ter sido transferido para o Milan.

O goleiro madrilenho já foi titular da equipe na primeira partida oficial da temporada, na qual o Real se sagrou campeão da Super Copa da Europa ao derrotar o Sevilha na quarta-feira passada, por 2 x 0.