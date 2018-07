Ancelotti mantém dúvida sobre goleiro titular do Real Recém-chegado ao Real Madrid, o técnico italiano Carlo Ancelotti mantém a dúvida sobre quem é o goleiro titular do time. Na abertura do Campeonato Espanhol, no fim de semana passado, ele escolheu Diego López, em detrimento do ídolo Iker Casillas. E não quis adiantar neste domingo quem começa jogando diante do Granada, nesta segunda-feira, pela segunda rodada da competição.