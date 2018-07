Ancelotti minimiza desfalques do Real na Liga dos Campeões

O técnico Carlo Ancelotti minimizou as baixas do meio-campo do Real Madrid para a última partida da equipe espanhola neste ano na Liga dos Campeões. O time espanhol vai receber o Ludogorets, da Bulgária, no Santiago Bernabéu, sem os volantes Luka Modric e Sami Khedira e o meia James Rodríguez.

Modric ficou fora da lista de relacionados por causa de uma lesão na coxa esquerda, sofrida há três semanas. Khedira não jogará nesta terça-feira porque não pôde treinar nos últimos dias. Ele foi poupado por precaução depois de sofrer forte pancada na cabeça durante a partida do fim de semana anterior.

James Rodríguez se machucou no jogo de sábado, contra o Celta de Vigo, em rodada do Campeonato Espanhol. Ele sofreu lesão na panturrilha e, além do duelo pela Liga dos Campeões, deve ficar fora do Mundial de Clubes da Fifa, que terá início nesta semana.

As baixas, contudo, não preocupam Carlo Ancelotti para o duelo contra o Ludogorets, nesta terça. "Tivemos duas lesões em jogadores que estava indo muito bem, como James e Modric. Khedira levou aquela pancada na cabeça e não pôde treinar. Mas temos um elenco competitivo. Temos Isco, Illarra. Podemos nos sair muito bem", declarou o treinador.

Ancelotti relacionou ainda Toni Kroos, Gareth Bale e Álvaro Medrán para a partida que tem pouca importância para o time espanhol. O Real já está classificado para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões.