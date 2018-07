Ancelotti minimiza goleada do Real e elogia Cristiano Ronaldo

Questionado após ser batido pelo Barcelona, o Real Madrid deu uma bela resposta neste domingo ao massacrar o Granada por 9 a 1 no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Satisfeito, o técnico Carlo Ancelotti tentou minimizar o placar dilatado e celebrou a volta do bom futebol ao time.

"É matemática. É melhor ganhar nove jogos de 1 a 0 do que um de 9 a 1. Mas hoje é preciso ressaltar o bom jogo, a equipe voltou a jogar como quero, como muitas vezes jogou. O importante era vencer e jogar bem e nós fizemos", afirmou o treinador.

O grande destaque da goleada foi Cristiano Ronaldo, autor de cinco gols na partida. E Ancelotti reservou elogios ao atacante português. "Ele melhorou, como melhorou a equipe. Então o que dizer... É a primeira vez que marca cinco gols e isso vai ser bom para todos: para ele, para a equipe e para os próximos jogos", disse.

O duelo com o Granada também marcou o retorno de James Rodríguez, recuperado de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, que o deixou afastado dos gramados por aproximadamente dois meses. E Ancelotti revelou surpresa com o ritmo de jogo do colombiano.

"Sua partida foi muito boa. Não parecia que não jogava há dois meses. Jogou com qualidade e intensidade na sua posição. Ele é um jogador que verticaliza muito o jogo e sempre pensando", elogiou o técnico do Real Madrid.