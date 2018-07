Ancelotti minimiza rumores e descarta saída de Ronaldo

A cada ano, novos rumores sobre uma possível saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid ganham força. Neste início de temporada 2014/2015, a imprensa europeia voltou a especular sobre um possível retorno do melhor jogador do mundo ao Manchester United, possibilidade que já havia sido levantada em 2013. E, como no ano passado, o técnico Carlo Ancelotti descartou a hipótese.

"Eu não consigo imaginar o Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo. Estas notícias não fazem sentido. Ele está muito feliz por estar no Real Madrid e o clube está entusiasmado com Cristiano", disse o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Para Ancelotti, a tarefa do Real é manter o português em boas condições físicas e psicológicas, para que ele siga motivado no clube. "Nós temos que fazer o máximo para manter o Cristiano nesta condição física e mental. Isso nos ajudará a ganhar títulos", comentou.

Apesar da garantia do treinador, a permanência de Cristiano Ronaldo não é dada como certa na Europa. Alguns veículos de imprensa do continente chegaram a afirmar que o Manchester United estaria disposto a oferecer incríveis 200 milhões de libras (cerca de R$ 795 milhões) para repatriar o jogador, que atuou no clube inglês entre 2003 e 2009.

Mas enquanto tem o melhor do mundo sob seu comando, Ancelotti aproveita. "Joguei contra ele quando dirigia o Milan. Pensar como freá-lo não é fácil. É melhor pensar que não vai jogar para ficar mais tranquilo. É o melhor do mundo, sem dúvida. Marcar o melhor jogador do mundo não é fácil. Temos sorte porque joga em nossa equipe. Tem caráter, gana e joga como um líder."