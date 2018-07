Ancelotti não quer Falcao: 'Não precisamos de mais atacantes'

Os rumores sobre uma possível ida do colombiano Falcao García para o Real Madrid ganham força a cada dia na imprensa europeia, mas no que depender do técnico Carlo Ancelotti, o jogador do Monaco não será contratado. Perguntado sobre o assunto, o treinador disse estar satisfeito com suas opções ofensivas e garantiu: "Não precisamos de atacantes".

"Creio que neste plantel temos o Bezema, que é muito confiável, e podemos utilizar outros jogadores ali. O Isco pode ser um falso nove, não é importante ter um centroavante que marque muitos gols, a não ser um jogador que dê passes para Bale e Cristiano (Ronaldo). Não vamos buscar outro atacante porque não precisamos", disse.

Ancelotti garantiu ainda que não há qualquer novidade do Real Madrid no mercado de transferências, nem contratando, nem vendendo. Assim, desmentiu também que o meia Di María tenha acertado sua saída. Manchester United e Paris Saint-Germain querem o jogador. "Não há novidade do mercado. Di María terminou a Copa do Mundo, está descansado e volta a treinar dia 5 de agosto", garantiu.

Di María estaria de saída porque deve perder espaço com a chegada de James Rodríguez. Sobre o colombiano, Ancelotti não esconde a empolgação em contar com seu futebol. "Ele se juntará à equipe dia 1.º de agosto, tem qualidade para jogar na nossa equipe. É um jogador muito jovem e representa além de tudo um investimento para o futuro."