Ancelotti não viaja com Real para jogo da Liga dos Campeões após testar positivo para a covid-19

O Real Madrid deve ter um desfalque de peso em seu banco de reservas nesta quarta-feira, na partida contra o Chelsea, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O técnico Carlo Ancelotti voltou a testar positivo para a covid-19 e não viajou com a delegação espanhola nesta terça para Londres.

O treinador testou positivo pela primeira vez na semana passada e não pôde viajar até Vigo, no fim de semana, para comandar o Real contra o Celta, em rodada do Campeonato Espanhol. A expectativa é de que ele estivesse de volta ao time nesta quarta. Mas o novo resultado positivo fez a equipe mudar de planos.

A direção do Real, contudo, ainda acredita que poderá ter Ancelotti no banco de reservas no Stamford Bridge. Ele será submetido a novo teste na manhã de quarta. Se o resultado for negativo, ele pegará um voo direto para comandar o time espanhol no confronto que vale vaga na semifinal da Liga dos Campeões.

Se não puder viajar, o treinador será substituído novamente por Davide Ancelotti, seu filho. Carlo Ancelotti chegou a apresentar sintomas leves de covid-19 na semana passada, mas o caso não chegou a causar preocupação.

Dentro de campo, o Real terá dois reforços. O atacante Karim Benzema e o lateral-esquerdo Ferland Mendy se recuperaram de lesões durante o período da última Data Fifa. A dupla treinou normalmente nos últimos dias e deve ser titular nesta quarta.

O jogo da volta entre Real e Chelsea está marcado para a próxima semana, dia 12, no estádio Santiago Bernabéu. O vencedor do confronto vai enfrentar na semifinal o vitorioso do duelo entre Manchester City e Atlético de Madrid.