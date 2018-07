Ancelotti pede 'tranquilidade e intensidade' para Real passar pela Juventus

"Temos que estar tranquilos e concentrados, e isso é o que vou pedir aos meus jogadores. Temos uma vontade incrível de jogar outra final e o mais importante é estarmos tranquilos. A tranquilidade te leva a dar o máximo", declarou nesta terça.

A tranquilidade, no entanto, não pode diminuir a intensidade da equipe, segundo o próprio treinador. "Eu os peço que joguem com intensidade e muito concentrados, porque não podem cometer erros. Temos que tentar que seja uma partida de qualidade."

Marcar um gol e não sofrer nenhum não parece tarefa das mais complicadas para um time como o Real, mas o problema é que os madrilenhos estão longe de viver seu melhor momento na temporada. O empate do último fim de semana diante do Valencia praticamente deu o título espanhol ao Barcelona. Além disso, o futebol apresentado por alguns jogadores, como Casillas e Bale, tem gerado críticas da torcida.

"O Bale faz uma boa temporada. No ano passado marcou nos momentos importantes e pode ser que a esta oportunidade de fazer o mesmo. Estamos contentes com a temporada que fez", elogiou Ancelotti. "Casillas tem muita experiência e as vaias vão motivá-lo mais. Há vezes que entendo as vaias, porque não joga bem ou comete erros, mas há vezes que não entendo", completou.