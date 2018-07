Ancelotti prevê retorno de Modric contra o Schalke, em 10 de março

Depois de longos meses afastado do futebol por lesão, o meia Luka Modric já sabe quando voltará a vestir a camisa do Real Madrid. Neste sábado, o técnico Carlo Ancelotti descartou o retorno do jogador diante do Villarreal, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, mas indicou que ele deve atuar na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Schalke 04, dia 10 de março.

"Modric não está na lista de relacionados (para pegar o Villarreal). Ele teve uma boa semana trabalhando com a equipe. Está quase pronto, mas ainda precisa trabalhar. Queremos pensar em colocá-lo na partida contra o Schalke", disse o treinador em entrevista coletiva neste sábado.

Modric está afastado do futebol desde o fim de novembro, quando sofreu uma séria contusão na coxa esquerda durante uma partida da seleção croata. De lá para cá, foram quase três meses sem sequer trabalhar com bola, sequência que teve fim no último dia 19. Agora, ele luta para recuperar o ritmo de jogo e voltar a atuar.

Se o croata ainda não volta ao Real, Isco está confirmado. Em alta após as ótimas atuações nas últimas partidas, o meia conquistou Carlo Ancelotti por sua polivalência e é titular absoluto, segundo o próprio treinador. Agora, resta saber quem perderá a vaga no meio de campo.

"Isco mostrou que tem o costume de jogar em qualquer posição. Surpreendeu como volante, com boa atitude defensiva e posicionamento. Temos que utilizar suas características no ataque, mais que para a defesa. Mostrou uma atitude positiva e essa é a chave para a melhora. Se seguir assim, é inegociável. Se está bem, ele joga", garantiu o técnico.