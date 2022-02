Ancelotti quer Benzema e Neymar em campo na Liga dos Campeões: 'Mais divertido'

Muitos treinadores torcem para um rival não ter suas principais estrelas em um confronto de mata-mata. O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi no caminho contrário nesta sexta-feira e fez coro para que Neymar esteja em campo pelo Paris Saint-Germain terça-feira, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em Paris. O técnico conta, também, com o retorno de Benzema.

O brasileiro ainda se recupera de entorse no tornozelo esquerdo no PSG, enquanto o francês também perdeu série de jogos pelo clube merengue por causa de uma lesão muscular. Ambos ainda são dúvidas para o jogo de ida das oitavas de final marcado para o Parque dos Príncipes.

Ancelotti não esconde sua torcida para vê-los recuperados e em campo em Paris pelo bem do futebol-arte. "Tomara que Neymar e Benzema possam estar em campo, para que tenhamos o melhor e mais divertido jogo possível", afirmou o técnico.

O treinador anunciou nesta sexta-feira que Vinícius Júnior reforça o Real Madrid diante do Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, antes da abertura da decisão da Liga dos Campeões. O brasileiro ganhou um descanso após servir a seleção brasileira.

Ainda demonstrou confiança que seu artilheiro possa estar em Paris. Benzema vem fazendo trabalho forte para reforçar o Real Madrid nos mata-matas. "Sobre Karim, temos boas sensações, ele segue treinando individualmente, mas temos de esperar que ele comece a treinar no domingo ou segunda-feira com a equipe e depois tomaremos a decisão."