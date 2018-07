Ancelotti reafirma opção por Casillas titular na Liga

MADRI - A ótima atuação de Diego López no empate contra o Villarreal, sábado, pelo Campeonato Espanhol, fez boa parte da imprensa espanhola questionar a opção de Carlo Ancelotti pelo antes inquestionável Iker Casillas no gol do Real Madrid na Liga dos Campeões. Mas, nesta segunda-feira, véspera do confronto contra o Galatasaray, o treinador garantiu que não muda de ideia.

"Tenho dois goleiros muito bons e com uma atitude fantástica. Diego merece jogar o Espanhol e Casillas, por seu profissionalismo, seriedade e capacidade, merece jogar a Liga dos Campeões. Casillas tem muita experiência. Tem toda a capacidade para superar qualquer pressão", apontou Ancelotti.

O treinador também avisou que o time que irá visitar o Galatasaray em Istambul, na estreia do Real na edição 2013/2014 da Liga dos Campeões será praticamente o mesmo que ficou no 2 a 2 com o Villarreal, sábado. "Arbeloa está disponível, então veremos isso no treino de hoje (segunda). Devemos ser cuidadosos com Bale e amanhã tomaremos uma decisão. Não teve problemas depois da estreia e devemos pensar em colocá-lo em campo. Ele pode jogar em todas as posições de ataque'', explicou o treinador, que deve sacar Carvajal na lateral direita.

Para Ancelotti, a pressão da torcida turca vai fazer com que a estreia seja um grande teste para o elenco merengue. "Precisamos de qualidade e coragem porque jogaremos em um ambiente que ajuda muito a equipe de casa. Será um teste muito bom para mostrar nossa personalidade", avaliou.