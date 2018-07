Ancelotti revela desejo de comandar a seleção inglesa

Ancelotti conseguiu uma rápida adaptação no futebol inglês. Em sua primeira temporada no Chelsea, ele conquistou os títulos do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. Agora, o time mantém a boa campanha, o que aumentou ainda mais o status do treinador italiano no país.

"Gostaria de fazer isso no futuro, de ter esse tipo de experiência. Nunca fui técnico de uma seleção", reconheceu Ancelotti, quando perguntado neste domingo se gostaria de assumir o comando da Inglaterra após o fim do contrato de Capello, que está no cargo desde 2007.