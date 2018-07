Ancelotti revela desejo de voltar ao futebol inglês

"Eu quero ficar na Inglaterra. É normal que haja alguns boatos sobre mim, já que estou sem emprego. Mas não há absolutamente nada de concreto", disse Ancelotti, negando as especulações sobre uma negociação com o Paris Saint-Germain. A equipe francesa, que conta com os dólares de sua nova dona, a empresa Qatar Investment Authority, estaria procurando por um treinador de peso para se firmar como uma das potências europeias.

Após uma carreira de sucesso como jogador, por Parma, Roma e Milan, Ancelotti começou a trabalhar como técnico na Reggina, passou por Parma e Juventus antes de chegar ao Milan, onde, em oito temporadas, conquistou dois títulos da Liga dos Campeões da Europa (2002/2003 e 2006/2007) e um do Campeonato Italiano (2003/2004).

Mesmo passando a maior parte da carreira na Itália, o treinador quer fixar-se na Inglaterra, onde esteve duas temporadas no Chelsea, conquistando um título do Campeonato Inglês e um da Copa da Inglaterra, ambos em 2009/2010.

Sem trabalhar há mais de seis meses, Ancelotti admitiu que está sentindo falta do mundo do futebol. "Eu sinto falta do campo, dos treinamentos, da atmosfera dos vestiários. Mas em mais seis meses estarei de volta", garantiu, planejando seu retorno para o início da temporada 2012/2013.