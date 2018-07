Ancelotti revela lesão de Bale e o coloca como dúvida no Real Madrid

Depois da atuação de gala na impiedosa goleada por 9 a 1 diante do Granada, no último domingo, o setor ofensivo do Real Madrid pode sofrer uma baixa para esta quarta-feira. Gareth Bale sofreu uma leve lesão no pé esquerdo e pode ser desfalque diante do Rayo Vallecano, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Quem revelou foi o técnico Carlo Ancelotti, que admitiu a possibilidade de escalar James Rodríguez e Isco juntos para substituir o galês.

"Podem jogar ambos (James e Isco) porque já jogaram muitas vezes juntos. A gente vem tendo problemas com o Bale, que levou uma pancada no pé esquerdo. Amanhã (quarta) o avaliaremos e daremos a escalação. Não é um debate entre Isco e James, mas sim entre um elenco que neste momento está em grande forma", declarou Ancelotti.

Se Bale pode ficar de fora nesta quarta, a tendência é que Cristiano Ronaldo e Benzema também desfalquem o Real Madrid em algumas partidas do Campeonato Espanhol, visando a Liga dos Campeões. "Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo sempre serão indispensáveis, mas de vez em quando um dos três vai descasar", admitiu o treinador.

Quando isso acontecer, James e Isco poderão atuar juntos. O colombiano vinha sendo titular da equipe, mas ficou afastado um longo período por lesão. Isco, então, aproveitou, entrou bem e cavou seu lugar. Isto gerou um debate sobre quem seria o titular quando ambos estivessem saudáveis, mas Ancelotti preferiu fugir da questão.

"Não há um jogador mais importante que outro. James, no primeiro ano, está fazendo muito bem, e Isco também. Todo mundo está contentes com eles. É difícil para um treinador decidir quem é o melhor. Tenho sorte de ter dois jogadores desta qualidade, que podem jogar em várias posições do campo. Tenho o melhor elenco do mundo e confiança de que este fim de ano será bom", disse o italiano.