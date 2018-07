Ancelotti se derrete por Cristiano Ronaldo e diz: 'será eleito bola de ouro'

"Não há muita dúvida este ano sobre a Bola de Ouro", decretou Carlo Ancelotti, treinador de Ronaldo no Real Madrid, que lembrou que o camisa 7 foi fundamental para os três títulos que a equipe já conquistou o ano, entre eles a Liga dos Campeões , com o português batendo recorde de gols em apenas uma edição do maior torneio do futebol europeu.

Além disso, Cristiano Ronaldo já começou a temporada atual com tudo e, com 12 jogos oficiais na temporada disputados pelo Real Madrid, ele já fez 17 gols e, no Campeonato Espanhol, já está seis gols à frente de Neymar ,do Barcelona, atual vice-artilheiro, que balançou as redes seis vezes em sete jogos.