Ancelotti se diz surpreso após 19 vitórias consecutivas

Comandado por Carlo Ancelotti, o Real Madrid vem adquirindo um status de 'imbatível' na atual temporada. Com a goleada por 4 a 0 sobre o Ludogorets nesta terça, pela Liga dos Campeões , os merengues chegaram à marca de 19 vitórias consecutivas, um recorde na história da equipe. Um feito que surpreende até mesmo o treinador italiano.

'Não podia imaginar que a partir daquela derrota para o Atlético de Madri venceríamos 19 jogos consecutivos. Sabia que podíamos consertar, mas não desta forma. É sensacional. Estava convencido de que podíamos, mas não imaginei que isto estava por vir', disse o técnico. A última partida que o Real Madrid não venceu ocorreu exatamente contra o maior rival, no dia 13 de setembro, quando foi derrotado por 2 a 1 no Santiago Bernabéu pelo Campeonato Espanhol.

Além de se revelar surpreso, Ancelotti também se derreteu pela qualidade e pelo comprometimento de seus atletas. 'Não é fácil se preparar para todos os jogos com a mesma motivação como a que eles mostraram neste período. Continuamos nos preparando para os jogos com as nossas melhores habilidades. Tenho um grupo extraordinário. Já disse isso uma vez e posso dizer milhares de vezes', afirmou.

Com a vitória sobre o Ludogorets, o Real Madrid fecha a primeira fase da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento: 18 pontos em 6 jogos. A equipe tem a melhor campanha da competição, marcando 16 gols e sofrendo apenas dois. No Campeonato Espanhol, são 12 vitórias, duas derrotas e 51 gols marcados em 14 partidas.