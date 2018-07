Anderlecht vence e, com derrota do Brugge, conquista título belga por antecipação

O Anderlecht venceu, nesta quinta-feira, o Charleroi por 3 a 1, no Stade du Pays, na cidade de Charleroi, pela penúltima rodada do Campeonato Belga, e, beneficiado pela derrota do Brugge, conquistou o 34.º título nacional da história do clube.

O time de Bruxelas não começou bem a partida e saiu atrás do placar. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o atacante marfinense Chris Bedia abriu o marcador para a equipe local. A reação dos visitantes viria somente no segundo tempo.

Mas a equipe do Anderlecht impôs a sua superioridade na segunda etapa, virando o jogo com dois gols do polonês Lukasz Teodorczyk (aos 14 e aos 36 minutos) e um de Massimo Bruno (aos 42), que havia entrado poucos minutos antes.

Anderlecht e Brugge, os dois primeiros colocados da fase final do Campeonato Belga, estão garantidos na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa - o Brugge disputará o playoff da competição.

O Zulte Warenger, campeão da Copa da Bélgica, está classificado para a Liga Europa. O Gent, terceiro colocado na competição, terá de passar pelo playoff para também chegar à Liga Europa.

Nas competições nacionais, o Anderlecht, além dos 34 títulos do Campeonato Belga, tem outras 9 Copas da Bélgica e 12 Supercopas da Bélgica. O clube também ostenta em sua sala de troféus uma Copa da Uefa, duas Recopas e mais duas Supercopas europeias.