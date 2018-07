Anderlecht vence e garante classificação na Liga Europa

Jogando em casa, o time belga venceu o Hajduk Split por 2 a 0, com gols de Sutter e Suarez, e chegou aos mesmos sete pontos do AEK Athenas, derrotado pelo Zenit por 3 a 0, diante de sua torcida. O Anderlecht ficou com a segunda vaga da chave por ter levado vantagem no confronto direto contra a equipe grega.

Pelo Grupo H, o Stuttgart confirmou o favoritismo e goleou o Odense por 5 a 1, na Alemanha, enquanto o Getafe bateu o Young Boys Bern por 1 a 0, em casa. Stuttgart e Young Boys Bern entraram em campo já classificados para a próxima fase. O time alemão encerrou a fase de grupos com 15 pontos, na liderança da chave. O segundo somou 9.

A situação se repetiu no Grupo I, definido na última rodada. PSV Eindhoven e Metalist Kharkiv, que empataram sem gols nesta quinta, ficaram com as duas vagas da chave. O time holandês ficou em primeiro lugar, com 14 pontos, três a mais que o rival. No outro jogo do grupo, a Sampdoria perdeu do Debrecen por 2 a 0, fora de casa.