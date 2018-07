Anderson Beraldo aprova reforços e esboça mudanças na Portuguesa para Série C

O treinador contará com o zagueiro Mateus Alves, vindo do Guarani. O defensor teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear pela Portuguesa. No trabalho desta sexta-feira, treinou entre os titulares e deve ir para o jogo. Ele deve ficar com a vaga de Talis, que começou jogando contra o Macaé.

Anderson Beraldo também deve fazer alterações no meio de campo e no ataque. Ele testou o volante Boquita e colocou o prata da casa Vinícius para fazer a contenção do meio ao lado de Caíque. Assim, Ferdinando vai para a lateral direita. Na frente, Bruno Mineiro deve perder a posição para o xará Bruno Alves, que formará o trio de ataque rubro-verde ao lado Gustavo Tocantins e Diego Gonçalves.

Além de Mateus Alves, 10 novos jogadores estão treinando no CT. Alguns deles estão em período de teste e podem ser dispensados. O atacante Renato Kayser, emprestado pelo Vasco, e os goleiros Samuel e Raphael Alemão integram a lista de jogadores que já assinaram contrato com o clube, mas ainda não estão com a documentação em dia.

A Portuguesa deve ir a campo com Douglas; Ferdinando, Mateus Alves, Guilherme Almeida e Cesinha; Caíque, Vinícius e Caio César; Gustavo Tocantins, Bruno Alves e Diego Gonçalves.