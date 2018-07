Anderson Carvalho comemora chance de atuar no Santos

SANTOS - Com os titulares de férias até esta sexta-feira, por conta da disputa do Mundial de Clubes do ano passado, o Santos começará a disputa do Campeonato Paulista com um time reserva. Oportunidade para alguns jogadores que pouco atuaram no ano passado, como o volante Anderson Carvalho, que comemorou a chance.

"Os titulares não estão treinando conosco e isso é bom para termos oportunidades. Não só eu, mas todos que estão aqui. Eu projeto estar mais presente nos jogos. O meu projeto é esse, participar mais e ir conquistando meu espaço aos poucos", declarou o jogador, nesta quarta-feira.

Mesmo com poucas oportunidades na equipe principal até o momento, o volante de 21 anos é visto com bons olhos pelo técnico Muricy Ramalho, tanto que fez parte do grupo que foi ao Japão para a disputa do Mundial. Assim, ele terá mais uma chance de mostrar seu futebol ao treinador na estreia do Santos no Paulista, diante do XV de Piracicaba, neste sábado, às 19h30, no Estádio Barão de Serra Negra.