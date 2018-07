Anderson e Alex fazem trabalho físico e podem voltar ao Inter domingo

Depois de sofrer com diversos desfalques nas últimas partidas, aos poucos o técnico Argel Fucks vai recuperando as opções no Internacional. Nesta quarta-feira, os meias Anderson e Alex realizaram trabalho físico e mostraram que estão perto do retorno ao time depois de se recuperarem de lesões.

Anderson ficou de fora do duelo do último fim de semana contra o Glória por causa de um problema na coxa direita. Já Alex está afastado há mais tempo, graças a uma tendinite no joelho direito. Ainda não se sabe, no entanto, se eles terão condições de pegar o São Paulo, domingo, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Quem estará em campo no duelo decisivo é o zagueiro Ernando e o atacante Eduardo Sasha. Recuperados de incômodos que o tiraram do duelo com o Glórias, os jogadores já haviam trabalhado normalmente na última terça-feira, repetiram a dose nesta quarta e mostraram que estão prontos para a partida.

Outro que volta é o zagueiro Paulão, que não atuou no fim de semana por opção de Argel, já que tinha dois cartões amarelos e poderia virar desfalque para as quartas de final.