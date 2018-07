Anderson e Marcos Júnior voltam a treinar no Fluminense

Em recuperação de lesão, o zagueiro Anderson e o atacante Marcos Júnior não viajaram nesta semana com o elenco do Fluminense para uma intertemporada em Orlando, nos Estados Unidos. Mas os dois continuaram o tratamento no Rio e já tiveram resultado: liberados pelos médicos, começaram a treinar normalmente no campo, pensando agora em melhorar a preparação física.

Os dois jogadores tiveram praticamente o mesmo problema médico: estiramento muscular na coxa. A única diferença é que Anderson sofreu na direita e Marcos Júnior teve na esquerda. Agora, porém, ambos comemoram a boa recuperação e se dedicam aos treinos nas Laranjeiras.

"Estou muito bem, apenas esperando o grupo voltar (dos Estados Unidos). Este tempo aqui foi muito bom, pois pude me recuperar direitinho. Trabalhamos com os profissionais aqui com calma, sem nenhuma pressa. Deu para manter o foco exclusivo na recuperação. Durante este período em que estive lesionado, ainda passei por uma cirurgia para retirar três dentes do siso que estavam me incomodando muito. Agora já está tudo bem", contou Anderson.

Além deles, o volante Rafinha, o lateral-direito Wellington Silva, o meia Thiago Neves e o atacante Kenedy não viajaram com o elenco para os Estados Unidos, porque também se recuperam de contusão e ficaram no Rio fazendo tratamento.