Anderson erra pênalti e Internacional fica no 0 a 0 com o Cruzeiro-RS

O Internacional segue em sua fase irregular neste início de temporada. Nesta quarta-feira, no estádio Antônio Vieira Ramos, na cidade de Gravataí, apenas empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O time colorado ainda não perdeu na competição, mas este é a terceira igualdade, o que faz com que fique somente na sexta colocação, com seis pontos. O rival está com a mesma pontuação, mas em quinto lugar por ter melhor saldo de gols (2 a 1).

Em campo, o Internacional teve muita dificuldade por causa do gramado ruim e de dimensões pequenas, da falta de entrosamento da equipe e da disposição dos jogadores do Cruzeiro. O time azul e branco, que também é de Porto Alegre e quis mandar este jogo em Gravataí, assustou os colorados em alguma oportunidades, sendo a mais perigosa uma falta cobrada por Paraná no travessão de Muriel.

No segundo tempo, quase no final do jogo, o Internacional teve a chance da vitória. Aos 31 minutos, em um lance confuso dentro da área, Eduardo Sasha chutou e o zagueiro Laerte salvou o gol ao tocar a mão na bola. O defensor foi expulso e o volante Anderson, ex-Grêmio e recém contratado pelo time colorado, foi para a cobrança. O que o ex-gremista e nenhum colorado esperava era que o goleiro Bruno conseguisse fazer a defesa e frustrasse os planos do Internacional.

Na quinta rodada, que será realizada neste Sábado de Carnaval, o Internacional jogará contra o Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.