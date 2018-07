Anderson espera aproveitar nova chance na seleção brasileira

O meio-campista Anderson diz viver uma nova fase na sua carreira. Depois de sofrer uma grave lesão no joelho e ficar sete meses afastado dos gramados, o jogador retornou ao Manchester United e vem sendo aproveitado pelo técnico Alex Ferguson. Agora, está na seleção brasileira e pode ser utilizado no amistoso da seleção brasileira contra a França, nesta quarta-feira em Paris, às 18 horas (de Brasília).

"Tive um problemas, rompi o cruzado e fiquei sete meses parado. Tive uma volta impressionante, apesar de estar ainda com uma diferença de 30% de um joelho para o outro", afirmou Anderson, que trabalhou com o técnico Mano Menezes no Grêmio e o reencontrou na seleção brasileira.

Anderson avalia viver uma boa fase, apesar de não ser titular absoluto do Manchester United, e garantiu estar concentrado apenas na seleção. "Agora estou voltando devagarinho, não posso fazer três jogos seguidos que o joelho começa a inchar. Estou bem no clube, renovei por mais cinco anos. Ficar mais cinco anos na Inglaterra é muito bom. É pensar na seleção e depois no clube", comentou.

Veja também:

Tabu e Copa de 1998 motivam goleiro Neto

Renato Augusto estreia na seleção já como titular