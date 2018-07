Anderson Martins admite peso de baixas, mas confia na vitória do Vasco

O elenco vascaíno participou de um intenso treinamento tático, nesta terça, realizado no Complexo Esportivo de São Januário, comandado pelo técnico Zé Ricardo, que finalizou a preparação da equipe que enfrentará o Atlético Goianiense, na quarta, às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pelo Brasileirão.

+Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

A equipe cruzmaltina estará desfalcada de alguns atletas importantes para este desafio diante do time goianiense, casos do volante Jean (suspenso) e do meio-campista Wagner (contundido). Além deles, a comissão técnica ainda não poderá contar com o retorno do centroavante Luis Fabiano, em recuperação de uma artroscopia no joelho direito realizada no fim de agosto. Neste caso, o argentino Andrés Ríos será o substituto na posição.

Ao comentar os problemas de Zé Ricardo para escalar o time vascaíno, o zagueiro Anderson Martins admitiu que as baixas pesam para a equipe, mas exibiu confiança na conquista de uma nova vitória neste confronto em Goiânia válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Temos duas ausências (Jean e Wagner). Futebol brasileiro é longo, todos têm que estar preparados. Quem for entrar tem que estar comprometido com o Vasco, com os objetivos. Muda sim, até porque outros jogadores vinham jogando, mas todos aqui estão empenhados, treinando forte. O Zé (Ricardo, treinador) vai fazer uma boa escolha e conseguiremos um bom resultado", afirmou o defensor, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

ENTREGA TOTAL - O zagueiro também garantiu que o elenco do clube carioca se entregará totalmente em campo até o fim nos dez jogos restantes do Campeonato Brasileiro para conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Com a vitória sobre o Botafogo na rodada passada (2 a 0, no Maracanã), o time vascaíno chegou aos 39 pontos, assumiu a oitava posição na tabela e ficou mais próximo do G7, grupo das equipes que lutam por um lugar na competição sul-americana em 2018 - o Flamengo, com 43 pontos, é o sétimo colocado.

"Nunca ninguém escondeu que o objetivo do Vasco era conseguir uma vaga para a Libertadores. O Campeonato Brasileiro está muito disputado, com várias equipes próximas não só do G7, mas também da zona do rebaixamento. Só temos dez jogos no campeonato e sabemos que precisamos dar o máximo para atingir a nossa meta. O que nos deixa confiantes é que estamos numa crescente. Os últimos sete jogos foram bons e conseguimos fazer os resultados", declarou Anderson Martins.