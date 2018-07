Anderson Martins diz que união é segredo do Vasco Contratado pelo Vasco no início do ano, o zagueiro Anderson Martins conquistou o seu espaço no time e garante já estar adaptado. O defensor apontou a união do grupo como fator fundamental para a reação da equipe, que teve um começo de temporada desastroso e, por isso, ficou fora das finais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca.